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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث سبل التعاون في عدة مجالات.. محافظ بورسعيد يستقبل وفدا استثماريا إماراتيا

مع وفد اماراتي الغضبان
مع وفد اماراتي الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، وفدا استثماريا من دولة الإمارات  ، بحضور الأستاذ محمد حمدون مالك مصنع الغازات و دكتور محمد جمعة مستثمر اماراتي  ،  وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الجانبين وعرض فرص الاستثمار لعدد من المشروعات بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير داخل محافظة بورسعيد،  و بحضور المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة و المهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني.

وخلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد بالمستثمرين، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مؤكدا على أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من فرص للاستثمار،  مستعرضا ملامح النهضة التي جرت ببورسعيد مؤخرا، في شرق بورسعيد والتي تضم مدينة سلام مصروأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية ، وفي غرب بورسعيد تضم ميناء آخر يحتوى على محطة حاويات وأنشطة متعددة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية ،مؤكدا تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمر الجاد، والذي يدعم خطة التنمية على أرض بورسعيد .

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو،  وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية،  وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشار محافظ بورسعيد الى تقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المثمر بين المحافظة و الجانب الاماراتي،  بما يسهم في استمرار النهضة الاقتصادية و التنموية ببورسعيد،  وتطرق المحافظ للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،  وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، بناءا على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023،

ننشر أول صور لأقدم قرى بورسعيد السياحية عقب السيطرة على حريق بداخلها

تفحم مطعم داخل أقدم القرى السياحية في بورسعيد| صور

وخلال اللقاء،  تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان « شركاء النجاح»  يوضح إنجازات محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات و حرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد،  وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد

مع وفد اماراتي الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة بوسعيد

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وقدم الوفد شرحا حول استثمارات الشركة ومشروعاتها و خططها المستقبلية، فضلا عن استعراض ملامح مقترح مشروع التعاون، وتم مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروعات التعاون بين المحافظة والوفد .

ومن جانبهم، وجه الوفد الاستثماري الاماراتي الشكر لمحافظ بورسعيد  على حسن الاستقبال والترحيب، معربين عن فخرهم بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، و ترحيبهم بالتعاون مع محافظة بورسعيد بما يدعم خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظة، التي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة .

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