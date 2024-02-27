عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور لأقدم قرى بورسعيد السياحية عقب السيطرة على حريق بداخلها

حريق نورس بورسعيد
حريق نورس بورسعيد

رصد موقع صدى البلد الصور الأولي لحريق كافيه داخل أقدم قرى بورسعيد السياحية المملوكة للمحافظة والممنوحة لاحدى شركات إدارة المنشآت السياحية . 

وأظهرت الصور مدى تفحم الكافيه و المطعم المتواجد بمدخل القرية الرئيسي فى بورسعيد و المصنوع من الخشب عقب سيطرة قوات الحماية المدنية ببورسعيد على الحريق . 

تفحم مطعم داخل أقدم القرى السياحية في بورسعيد| صور

فوز جامعة بورسعيد بدعم مشروعات تخرج الطلاب بتمويل 400 ألف جنيه

 كان حريق  نشب داخل اقدم القري السياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق نورس بورسعيد

1000268923
1000268923
1000268924
1000268924
1000268943
1000268943
1000268921
1000268921
1000268922
1000268922
1000268920
1000268920
1000268972
1000268972
1000268973
1000268973

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل اقدم قرية سياحية فى بورسعيد حيث جرى الدفع بـ 4 سيارات للاطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

بورسعيد السيطرة على الحريق القرى السياحية أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية فرق الحماية المدنية محافظة بورسعيد مديرية أمن بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

تفحم مطعم داخل أقدم القرى السياحية في بورسعيد| صور

فوز جامعة بورسعيد بدعم مشروعات تخرج الطلاب بتمويل 400 ألف جنيه

عمرو موسى خارج قائمة المصري أمام سموحة في الدوري.. لهذا السبب

بعد اصطياد الذئاب.. راحة سلبية للاعبي المصري

عقب توليه المسئولية.. جولات تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد وتشديد على الإشراف اليومي

محافظ بورسعيد يشيد بجهود العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد| صور

الغضبان: جامعة بورسعيد شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة| شاهد

تعرف على تشكيل المصري في مباراة المقاولون العرب

ترشيحاتنا

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة

قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال

إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"

حادث المتظاهر ولجام الفرس يزلزل إسرائيل.. ماذا حدث في تل أبيب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ