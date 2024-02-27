ننشر أول صور لأقدم قرى بورسعيد السياحية عقب السيطرة على حريق بداخلها

رصد موقع صدى البلد الصور الأولي لحريق كافيه داخل أقدم قرى بورسعيد السياحية المملوكة للمحافظة والممنوحة لاحدى شركات إدارة المنشآت السياحية .

وأظهرت الصور مدى تفحم الكافيه و المطعم المتواجد بمدخل القرية الرئيسي فى بورسعيد و المصنوع من الخشب عقب سيطرة قوات الحماية المدنية ببورسعيد على الحريق .

كان حريق نشب داخل اقدم القري السياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل اقدم قرية سياحية فى بورسعيد حيث جرى الدفع بـ 4 سيارات للاطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.