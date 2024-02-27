تفحم مطعم داخل أقدم القرى السياحية في بورسعيد| صور

نشب حريق داخل أقدم قرية سياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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كانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل قرية النورس السياحية فجرى الدفع بـ 4 سيارات للاطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة علي الحريق.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.