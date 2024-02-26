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رئيس التحرير
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محافظات

عقب توليه المسئولية.. جولات تفقدية لوكيل تعليم بورسعيد وتشديد على الإشراف اليومي

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد

شهدت الإدارات التعليمية لمحافظة بورسعيد اليوم عددا من الجولات المكوكية للدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد عقب توليه مهام منصبه رسميا خلفا للدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة العامة للتعليم بديوان وزارة التربية و التعليم .

وشهدت جولات الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مدرستي الشهيد السفطي الابتدائية الرسمية للغات ومدرسة المسجد الأقصى الأساسية بنطاق إدارة الزهور التعليمية.

عقب توليه المسؤلية جولات مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد وتشديد على الإشراف اليومي

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وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة مع إنطلاق الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ والعمل على إيجاد حلول حذرية للسلبيات حال رصدها.

وشارك الدكتور محمد عبد التواب الطلاب أداء تحية العلم بمدرسة الشهيد السفطي الرسمية للغات، متفقدا القاعات الدراسية والمعامل والمكتبة بالمدرسة التى تضم ١٦ قاعة دراسية بإجمالى ٦١٥ طالبا وطالبة، مشيدا بجهود إدارة المدرسة

عقب توليه المسؤلية جولات مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد وتشديد على الإشراف اليومي

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كما تفقد وكيل تعليم بورسعيد مدرسة المسجد الأقصى الأساسية والتى تضم ٢٦ قاعة دراسية  بواقع ١٧ للمرحلة الابتدائية و٩ للمرحلة الإعدادية لخدمة ١٣٢٠ طالبة، موجها بضرورة تفعيل الإشراف اليومي واستمرار تطبيق طرق التدريس الحديثة وتفعيل الأنشطة التربوية كأحد العوامل الجاذبة للمدرسة.

وفى سياق متصل تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، حيث كانت في استقباله الدكتورة أمل شومان مدير المركز.

وقام "عبد التواب" بمتابعة أنشطة المركز المقامة بمعامله المختلفة ومنها معامل الحاسب الآلي واللغات والعلوم، مثنيا على إدارته والطاقم المعاون لها مشيدا باستعدادات المركز لاستقبال الطلاب لعقد الفعاليات والمسابقات الخاصة به.

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كما شهد وكيل تعليم بورسعيد عددا من الفعاليات المقامة بقاعات المركز المجهزة تحت إشراف توجيه عام المكتبات محفزا الطلاب على دوام المشاركة في هذه الفاعليات الزيارة الدورية للمركز لصقل مواهبهم وابداعاتهم.

وشهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، احتفالية مدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

عقب توليه المسؤلية جولات مكوكية لوكيل تعليم بورسعيد وتشديد على الإشراف اليومي

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ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال كلمته للحضور لما يقدمه من دعم دائم لتعليم بورسعيد والمعلمين وللطلاب من كافة الفئات العمرية والمراحل التعليمية.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم بشكل فعال في جذب الطلاب للمدرسة وتنمية مواهبهم وصقلها وتوجيهها على النحو الصحيح وصولا لبناء شخصية المواطن وفقا لرؤية مصر ٢٠٢٣.

وأشاد "عبد التواب" بالفقرات التى قدمها طلاب المدرسة خلال الاحتفالية والتى تضمنت العروض الفنية والغنائية والمشاهد التمثيلية، موجها الشكر والتقدير لهم وللقائمين على الاحتفالية وإدارة المدرسة وإدارة جنوب التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ طاهر الغرباوى وكيل المديرية والأستاذ إيهاب عبد المقصود.

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