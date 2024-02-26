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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد| صور

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بجهود بالعاملين بمجلس مدينة بورفؤاد| صور

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل بإدارات مجلس المدينة ،وذلك بحضور اللواء اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

محافظ بورسعيد يشيد بجهود بالعاملين بمجلس مدينة بورفؤاد

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و أشاد محافظ بورسعيد بجهود بالعاملين بمجلس مدينة بورفؤاد ،لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل،و التعامل مع كافة الملفات التي تهم المواطن لضمان مستوى خدمة متميز .

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ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد .

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