محافظ بورسعيد يشيد بجهود العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد| صور

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مجلس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل بإدارات مجلس المدينة ،وذلك بحضور اللواء اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد .

محافظ بورسعيد يشيد بجهود بالعاملين بمجلس مدينة بورفؤاد 1000268429 1000268426 1000268432 1000268435

و أشاد محافظ بورسعيد بجهود بالعاملين بمجلس مدينة بورفؤاد ،لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل،و التعامل مع كافة الملفات التي تهم المواطن لضمان مستوى خدمة متميز .

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وانتظام العمل، والحرص دائما على تحقيق مستوى متميز يليق بمدينة بورفؤاد .