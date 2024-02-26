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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير العمل: أطلقنا البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة من بورسعيد

وزير العمل يدشن منصة
وزير العمل يدشن منصة تسجيل العمالة غير المتتظمة من بورسعيد

قال حسن شحاته وزير العمل لأن بورسعيد الرائدة اطلقنا البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة منها مشير إلي أن محافظة بورسعيد نموذج فريد لاطلاق المشروعات القومية وخاصة التى تطبق لأول مرة.

وأضاف وزير العمل أن محافظة بورسعيد لديها المقومات لانجاح اي عمل وتعميمه على مستوى الجمهورية لتميزها الادارى وطبيعة أهلها الحريصين دائما على النجاح و التميز مشدد قائلا عاوز تنجح اي منظومة ابدأها من بورسعيد 

جاء ذلك خلال إطلاق وزير العمل ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، و ذلك بحضور مدير المديرية عبدالونيس عبدالله .

وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق .

ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر .

و أشار محافظ بورسعيد إلي أن محافظة بورسعيد تعتبر أولي المحافظات المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمى ، مؤكدا علي أن الهدف الرئيسى من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية، وذلك لمنع التكدس والازدحام فى المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

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وزير العمل ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة

واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من المختصين لعرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ووجه الوزير بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

وزير العمل يدشن منصة تسجيل العمالة غير المتتظمة من بورسعيد

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ويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.

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