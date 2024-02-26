مصنع ضفائر بورسعيد.. وزير العمل: عدلتوا الحد الأدنى للأجور..والمديرة: العمال اللي يجابوا|شاهد

فاجأ وزير العمل حسن شحاته مديرة الموارد البشرية بمصنع الضفائر فى بورسعيد بسؤال عن تعديل الحد الأدنى للأجور وفق القرارات الصادرة فى القيادة السياسية خلال الأيام الماضية.

وأكدت مدير الموارد البشرية بمصنع ضفائر بورسعيد أن الإدارة العامة لمجموعة إس.إى وايرينج سيستمز تعمل وفق رؤية واضحة تتسق واهتمام الدولة المصرية بالعمال موضحة أن الإدارة لا تتواني فى الاهتمام بالدخل والحالة الاقتصادية للعمال وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم مستشهدة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومطالبة الوزير بسؤال العمال ذاتهم ليستمع إلى اجابتهم .

كان حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،تفقدا مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية، الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المُتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،وكان في استقباله احمد غازي مدير مصنع بور سعيد ، وذلك في إطار جولة الوزير شحاتة إلى محافظة بورسعيد.

.وأكد الوزير أن مصر لديها مناخ أمن للإستثمار الإجنبي ،وتمتلك عمال ماهرون قادرون على العمل والإنتاج ،ومواكبة تطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة..وأوضح " الوزير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بإستمرار بتشجيع الإستثمار،وتنمية مهارات العمل ،على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأشار إلى وزارة العمل تحرص دائمًا على تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج ،من أجل بيئة لائقة يستفيد منها صاحب العمل والعامل.

وأشار الوزير إلى أن مشاهده يؤكد أن مصنع إنتاج الضفائر الكهربائية يعد احدي القلاع الصناعية الكبري بالمحافظة وله عدد من الكيانات بعدد من الدول.

وأوضح « محافظ بورسعيد » أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية كبيرة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وهناك دعم غير محدود من الرئيس للصناعة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وزير العمل سومو تومو احدي القلاع الصناعية الكبري بالمحافظة والعالم| شاهد 1000267504 1000267516 1000267513 1000267492 1000267519 1000267507 1000267562 1000267495 1000267501 1000267795 1000267498 1000267510

وبحسب شرح مدير المصنع فإن شركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكافة الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية..كما أن الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان ،سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا..كما أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم..ومصانع الشركة في مصر تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية.. كما أن شركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج..