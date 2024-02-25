وزير القوى العاملة: مستعد آجى كل يوم بورسعيد أسلم عقود لذوي الهمم

سلم حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 عقد عمل، اليوم الأحد، لذوي الهمم، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقال وزير العمل: “مستعد كل يوم آجى بورسعيد أسلم عقود لذوي الهمم لأنهم الأهم وفق توجيهات القيادة السياسية”.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الاهتمام بذوي الهمم لا ينتهي عند تسليم العقود، بل المتابعة فى الانتظام بالعمل.

وأضاف: “من لديه شكوى هاتفي موجود مع الجميع، يبعث رسالة وسيجد التحرك الفورى من قبل الوزارة ”.

وشهد وزير العمل عرض فيديو عن نشاط مديرية العمل في بورسعيد، وقصص نجاح متدربين وذوي الهمم، كما شاهد فيديو لما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وزير القوى العاملة بورسعيد نموذج بين محافظات الجمهورية فى كل شيئ 1000267181 1000267196 1000267185 1000267193 1000267188 1000267200 1000267178 1000267212 1000267201

كما سلم الوزير بجانب عقود عمل ذوي الهمم، شهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بمحافظة بورسعيد، وكذلك جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

وافتتح وزير العمل في بداية زيارته لبورسعيد معرضًا لخريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يتفقد عددا من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يلتقي بالعاملين بمديرية العمل داخل الديوان العام للمديرية.