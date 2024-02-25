وكيل تعليم بورسعيد: لا مجال للمقصرين والمتسيبين بين صفوف العاملين.. صور

قام الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمدارس إدارة جنوب التعليمية وذلك بحضور الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية ووكيلتها الأستاذة عبير درويش.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن الجولة تأتي في إطار توجيهات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة دون استثناء.

حيث حضر " عبد التواب " طابور الصباح بمدرسة اليرموك الابتدائية مشاركا الطلاب أداء تحية العلم، كما تفقد القاعات الدراسية البالغ عددها 18 قاعة والمعامل ومكتبة المدرسة المجهزة لخدمة 779 طالبا وطالبة، محيلا إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لعدم انضباط الطابور الصباحي والعملية التعليمية.

وفي مدرسة الشهيد عبد الغني الزيني الإعدادية للبنين، تفقد وكيل تعليم بورسعيد القاعات الدراسية البالغ عددها 17 قاعة والمعامل ومقر لجنة النظام والمراقبة للمدرسة بنظام بابل شيت والمكتبة لخدمة 793 طالبا، موجها بإحالة مسئولي الإشراف اليومي للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لضم الفصول رغم توافر المعلمين.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدارس جنوب 1000267030 1000267020 1000267042 1000267051 1000267023 1000267045 1000267011 1000267033 1000267017 1000267039 1000267036 1000267026 1000267048 1000267004 1000267008

واختتم وكيل الوزارة جولته بمدرسة عاطف السادات الابتدائية التي تضم ٢١ قاعة دراسية لخدمة ٩٥٣ طالبا وطالبة، مثنيا على تفعيل الأنشطة التربوية وانضباط العملية التعليمية بها وانتظام المعلمين والعاملين، مشيدا بنسبة حضور الطلاب بجميل الفصول، متمنيا لهم دوام التوفيق.

وتحدث وكيل تعليم بورسعيد خلال الجولة مع الطلاب محفزا بضرورة الاعتماد على أنفسهم في تحصيل العلم ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت، مشددا بضرورة الحضور للمدرسة المكان الشرعي لتلقي العلم حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.

وأكد "عبد التواب" أن تعليم بورسعيد لن يتراخى أو يتستر على المتسيبين والمقصرين عن أداء عملهم، وصولا لتحقيق الصالح العام وتغليب مصلحة الطالب والارتقاء بالعملية التعليمية بكافة أركانها.