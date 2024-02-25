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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مُحافظ بورسعيد يَستقبِل وزير العمل في بداية جولة داخل قلاع الإنتاج

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، وزير العمل حسن شحاتة، والوفد المرافق له من المُستشارين ورؤساء إدارات مركزية، ومديري إدارات، وذلك في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة.. ناقش الجانبان مجموعة من ملفات التعاون المشتركة، مع الوزارة ومديرية العمل بالمحافظة، ومنها التدريب المهني، وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم، ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إستعرض" الوزير شحاتة" أمام الحضور، فلسفة "مشروع مهني 2030" الذي أطلقته "الوزارة" مُؤخرًا بهدف تدريب مليون مُتدرب على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع أكثر من  670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معهم  ..

وبحسب بيان للوزارة قال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية عمل بورسعيد  أن جولة الوزير تتضمن زيارة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في مقرات الإنتاج، وكذلك تسليم عقود عمل وهدايا لذوي همم من أبناء المحافظة، وجوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المُتنقلة، وشهادات للمُتدربين والمُدربين على برامج تدريبية متنوعة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية.

وخلال الجولة يفتتح "الوزير" البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة الجديدة والتي تُساعد في تسهيل الخدمات المقدمة للمقاولين وأصحاب العمل لتسجيل بياناتهم وبيانات العمالة غير المنتظمة لديهم ، لتقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية لتلك الفئة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعايتهم وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا، وتحقيق حياة كريمة لهم ..وكذلك تتضمن الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات ،منها شركتي "الضفائر الكهربائية" و" كابسي للدهانات" ذات الإستثمار المحلي والأجنبي.

يرافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل يضم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،  والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ،  ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ،  وهايدي محمد مدير مكتب الوزير للعلاقات الحكومية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد النحاس مدير عام الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة إدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات ، ومحمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وشيماء يوسف باحث بالمكتب الإعلامي للوزير،وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات، ومحمد مجدي باحث بالعلاقات العامة والمراسم،  وأيه عاطف ونادين الحديدي أعضاء المكتب الفني للوزير .

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