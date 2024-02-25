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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة: مصلحة بورسعيد بناء الاستاد.. واللي هيطلب حاجة شخصية هحرجه

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة فى بورسعيد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لبورسعيد لتفقد أعمال النادى المصري الجديد والوقوف على حجم الإنشاءات، إنه على الجميع أن يعلم أن من يطلب طلبا لمصلحة شخصية سأحرجه وأعلن هذا للرأي العام. 

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بمنطقة إنشاء النادى المصري فى بورسعيد على أن مصلحة الباسلة العامة هى إكمال أعمال الإنشاءات وعودة الجماهير للمدرجات وعودة اللعب على أرض بورسعيد.

 

وقال صبحي: اللي عاوز يطلع يصرح فى القنوات والبرامج يطلع.. والوزارة وشأنها فيما تتخذه من قرارات وفق توجيهات القيادة السياسية بما يحقق الصالح العام . 

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وشدد على أن الاستاد الجديد بمحافظة بورسعيد سيكون فخر المنشآت الرياضية ونموذج عالمي وهو ما يستحقه أهالى بورسعيد والتى أولتها القيادة السياسية اهتمام ومكانة كبيرة فجعلتها نقطة انطلاق كافة المشروعات القومية العملاقة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل والمحافظة الأولى فى الخالية من العشوائيات و قاطرة التنمية فى مصر بما تشهده مم تنمية على أرض شرق بورسعيد.

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