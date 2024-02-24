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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد.. وزير الشباب يشدد على أهمية توفير بيئة مناسبة للنشء لممارسة الأنشطة المختلفة| صور

خلال زيارته لبورسعيد
خلال زيارته لبورسعيد وزير الشباب يشدد على أهمية رعاية النشء

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدداً من أنشطة النشء، ويفتتح معرض أندية الفتاة والمرأة، يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

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وتضمنت أنشطة الإدارة المركزية لتنمية النشء، عرضاً لفرق الموسيقى النحاسية، وفرق kids show، وفريق الكشافة للنشء أشبال زهرات، ومعرضاً لأندية العلوم والتوجيه والتأهيل المهني والكشافة والحرف التراثية وفريق فن الارتجال، وتفقد أنشطة "ريحانة"، ومشروع "درع يحمي ونصون"، والمؤتمر الوطني للنشء، والرواق الأزهري، كما تفقد برنامج "أخلاقي عنواني للتنشئة المدرسية".

خلال زيارته لبورسعيد وزير الشباب يشدد على أهمية رعاية النشء وتوفير بيئة مناسبة

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كما افتتح وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معرض أندية الفتاة والمرأة، والذي يضم عدداً من المنتجات والحرف اليدوية التي قامت بها فتيات من مختلف أنحاء المحافظة، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتجولا داخل المعرض، واطلعا على المنتجات المعروضة، وشجعا فتيات المحافظات على المشاركة في الأنشطة المختلفة، مؤكدين على أهمية دعم وتمكين المرأة المصرية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، وأهمية رعاية النشء وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة، مشدداً على ضرورة تنمية مهارات الشباب وقدراتهم وإعدادهم للمستقبل، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير سبل الدعم لأندية الفتاة والمرأة في مختلف مراكز الشباب داخل المحافظات كافة.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ورعاية النشء والمرأة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مشيداً بالجهود التي تبذلها محافظة بورسعيد في مجال رعاية الشباب والرياضة، مؤكداً على حرص الوزارة على التعاون مع المحافظة لتطوير العمل في هذا المجال.

رافق الوزير والمحافظ كل من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،احمد سعيد مدير عام المدن الشبابيه للقناه وسيناء، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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