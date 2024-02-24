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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خلال زيارته لـ بورسعيد.. صبحي: نولي اهتماما شديدا بالمشروع القومي لرياضة المرأة

خلال زيارته ل بورسعيد
خلال زيارته ل بورسعيد صبحي" إلى اهتمامه الشديد بالمشروع القو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ختام الملتقى التثقيفي لمدربي ومساعدي مراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار" الف بنت الف حلم" بالمدينة الشبابية ببورسعيد، والذي نفذته الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي (الإدارة العامة للكوادر الرياضية)، والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، خلال الفتره من (٢١-٢٤) فبراير، بمشاركة ١٣٢  مدربا داخل ٦٦ مركزاً، بإجمالي ٢٠٠٠ فتاه في٢٧ محافظة.

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يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" أحد آليات الدولة لنشر الرياضة النسائية في كرة القدم، ويعمل علي نشر الممارسة الرياضية بين الفتيات من خلال تعليمهم لمهارات كرة القدم في شراكة مثمرة مع المجلس الثقافي البريطانى بمصر، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب.

خلال زيارته ل بورسعيد صبحي" إلى اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة

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وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشروع الف بنت الف حلم، يأتي ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة القدم، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة القدم للفتيات علي مستوي الجمهورية.

ونوه "صبحي" إلى اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة في ظل دعم القيادة السياسية بالمرأة ودورها الريادي في المجتمع فى كافة المجالات، وخاصةً المجال الرياضي، والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة.

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجعل بورسعيد قاطرة التنمية في كافة المجالات،  مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة  تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تقديم كامل الدعم لمحافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والتي جعلت المحافظة مؤهلة لإقامة كبرى الفعاليات الرياضية.

واستعرض محافظ بورسعيد عددا من أوجه التنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد في إطار خطوات التنمية المستدامة،  قائلا:" إن بورسعيد شهدت إقامة كبرى المشروعات القومية التي انطلقت للمرة الأولى من بورسعيد كمنظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة التحول الرقمي، هذا بالإضافة للمبادرات التعليمية والرياضية والصحية والترفيهية والسياحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في كل القطاعات.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن موقع بورسعيد المتميز و خطة الدولة لتعظيم  الاستفادة من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير عدة مناطق بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة، موضحاً أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات ،  وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وعقب انتهاء حفل الختام، تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد المدينة الشبابية ببورسعيد ومنطقة إقامة حمام السباحة لخدمة رواد المدينة.

حضر حفل الختام الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، اللواء اسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية،احمد سعيد مدير عام المدن الشبابيه للقناه وسيناء، الدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة لتنميه الكوادر الرياضية، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بورسعيد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المجلس الثقافي البريطاني بمصر عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مجلس النواب

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