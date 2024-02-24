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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خلال زيارته لـ بورسعيد.. وزير الشباب: علينا تغليب المصلحة العامة على الشخصية|شاهد

وزير الشباب و الرياضة
وزير الشباب و الرياضة فى بورسعيد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة خلال زيارته لمتابعة أعمال استاد النادى المصري بمحافظة بورسعيد اليوم  أنه وجب على الجميع تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية و المصلحة العامة لاهالى بورسعيد وجماهير النادى المصري هى بناء الاستاد . 

وقال وزير الشباب و الرياضة أن الرئيس وعد وأوفي، وأعمال الاستاد تسير بشكل إيجابي ونظرا لأنه مشروع رئاسي قومى وجب تنفيذه بكل دقة وفق المعايير العالمية لذا كان تغيير الاستشاري وتكليف الفنية العسكرية لمراجعة آلية التنفيذ بكل دقة وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالمشروع. 

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفقد واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد، والذي يتم إنشاؤه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

رافق وزير الشباب والرياضة كل من النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واطلع وزير الشباب والرياضة على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً على دعمه الكامل لهذا المشروع حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهه بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبري التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في محافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية والنادي المصري، وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا المشروع في أفضل صوره.

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ويضم مشروع استاد النادي المصري في بورسعيد الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الاليكترونية، وعدد ٤ غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

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