بالأرقام.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين فى بورسعيد

انتهى فرز أصوات الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية ببورسعيد، فى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار إسماعيل حواس.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى بورسعيد أن عدد إجمالي أصوات الناخبين 1064، وعدد الأصوات الصحيحة 992 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 72 صوتا.

وفاز المهندس محمد الخولي بعدد أصوات 463، والمهندس وائل حرز بعدد أصوات 457 صوت على مقعدين هندسة ميكانيكا، والمهندس مصطفى الزلاط بعدد أصوات 620 صوت والمهندس خالد عرفة بعدد أصوات 548 علي مقعدي هندسة كهربائية، وفاز كل من المهندس الدكتور أحمد الشرقاوي بعدد أصوات 471 صوت والمهندس عمرو نوفل بعدد 445 صوت والمهندس عمرو الجدع بعدد أصوات 445 عن ثلاثة مقاعد هندسة مدني.

وكانت الانتخابات شهدت ادلاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بصوته و الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بصوته وأشاد بالإقبال وشددا على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية كواجب قومى .



وكانت قد اقيمت انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسي بورسعيد ضمن انتخابات النقابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وتقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، من إجمالي 1008 مرشح.