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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية| تفاصيل

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بالتنفيذيين

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الجمعة ،  خلال اجتماع موسع، رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء  بورسعيد ومدينة بورفؤاد ،  واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة و مشروعات تطوير ورصف الطرق،  وذلك بحضور الأجهزة المختصة من مديرية الاسكان و مديرية الطرق و ادارة المشروعات و مقاولو المشروعات.

استعرض محافظ بورسعيد شرحا موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء الزهور والضواحي و الشرق و مدينة بورفؤاد ،حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين،  خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

مشددا على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية لخطة العمل و تنفيذ التطوير على أعلى درجة من الكفاءة،  فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة الأحياء و تحقيق أعلى مستوى من النظافة،  مؤكدا على أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد .

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كما ناقش اللواء عادل الغضبان مستجدات أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها  بسرعة الانتهاء من مشروع  تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي وممشى ديليسبس ،  استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة .

كما شدد المحافظ على تكثيف العمل في تطوير عدد من المناطق السكنية خاصة في أحياء الزهور و الضواحي ، و سرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء و منطقة السيدة خديجة و التي تشهد أعمال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية ، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه،  وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وجه المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، ومنها شارع الامين و ستالنجراد و الحراسات ، كما وجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الاشغالات، لافتا  لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لانهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، فضلا عن تكثيف الجهود لإنهاء العمل في عدد من المشروعات الخدمية،  تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات .

بورسعيد الأجهزة المختصة الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية تطوير ورفع كفاءة الطرق رئيس مدينة بورفؤاد عادل الغضبان محافظ بورسعيد ممشى ديليسبس منطقة فاطمة الزهراء

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