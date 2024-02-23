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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء عمليات فرز أصوات التجديد النصفي بنقابة مهندسي بورسعيد الفرعية.. صور

بنقابة مهندسي بورسعيد
بنقابة مهندسي بورسعيد الفرعية بدء عمليات فرز أصوات التجديد

بدأ فتح صناديق الانتخابات النصفية للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة بورسعيد لعام 2024، مع دقات الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وبدء فرز الاصوات بمقر النقابة بشارع عرابي بـ محافظة بورسعيد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، و المهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، والهيمنة الكامله للهيئة القضائية.


ومن جانبة أعلن رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة الفرعية لمهندسى بورسعيد المهندس أحمد عبد الواحد، إغلاق ابواب اللجان وفتح صناديق الانتخاب، عقب إدلاء عدد 1071 عن أعداد الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، من إجمالي 11500 ممن لهم حق الادلاء باصواتهم.

بنقابة مهندسي بورسعيد الفرعية بدء عمليات فرز أصوات التجديد النصفي

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وبدأت بالفعل اللجنة القضائية بفرز الأصوات وفتح صناديق الإنتخاب لـ 5 لجان، والمكلفة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، برئاسه المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنه القضائيه، وكلا من والمستشار محمد نور الدين،المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

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ومن المنتظر فرز الأصوات للتنافس على 7 مقاعد، 3 مقاعد لشعبه هندسه مدني، مقعدين لشعبه الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبه الهندسة الميكانيكة، من إجمالي 19 مهندس مرشح للمقاعد الـ7، ومنهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندس ميكانيكا.

 

تضمنت قوائم المرشحين للانتخاب كلاً من المهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط،
ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.


ويتنافس كل من المهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن، المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.


كما يتنافس كلا من، المهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري، بـ إجمالي 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى.


وتقام انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة،  من إجمالي 1008 مرشح.

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