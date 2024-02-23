أهلا رمضان بورسعيد يواصل عروضه لتخفيض أسعار السلع الأساسية

شهد معرض "أهلا رمضان" في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين، مساء اليوم الجمعة، في خامس أيام المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالبازار الجديد، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الشهر بكميات تلبي احتياجاتهم وجودة عالية وأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

وشهدت أسعار السلع بخامس أيام المعرض انخفاضا ملحوظا أشاد به زوار المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز 25 جنيه، والسكر 27 جنيه، وزجاجة زيت لتر 70 جنيه، كيس مكرونة 9.5 جنيه، علبة جبنة 7 جنيهات، علبة صلصة 300 جرام 14 جنيه، كيس دقيق كيلو 31.5 جنيه، صدور دجاج 450 جرام 57 جنيه، كيلو بلح يبدأ من 15 جنيه.

ومن جانبه، شدد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، على أعضاء غرفة العمليات التي شكلتها الغرفة داخل معرض "أهلا رمضان" بالمرور بشكل مكثف على مدار اليوم على كافة الأقسام، لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية، والاستفسار من المواطنين عن أرائهم ومقترحاتهم، والحل الفوري لأي مشاكل قد تواجههم.

كما وجه رئيس الغرفة بالتيسير على كبار السن والمرضى ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من أقسام المعرض المختلفة.

شهد معرض "أهلا رمضان" في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين، مساء اليوم الجمعة 1000264323 1000264302 1000264336 1000264316 1000264339 1000264329 1000264342 1000264310 1000264333

ويُقام معرض "أهلا رمضان" على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسما للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بجانب مشاركة جميع المحلات المتواجدة في البازار بطرح تخفيضات وعروض يومية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، قد افتتحا مساء الاثنين، معرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة والآلاف من أبناء بورسعيد.