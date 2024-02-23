محافظ بورسعيد يصوّت في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين | شاهد

أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة ، بصوته في انتخابات « التجديد النصفي» لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، وذلك بمقر النقابة ببورسعيد، و بحضور الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، وفوزي الوالي رئيس حي العرب.

وأشاد محافظ بورسعيد، بإقبال الجمعية العمومية للنقابة علي الانتخابات وظهورهم بشكل حضاري يعكس قيمة المهنة العظيمة، مبدياً سعادته بتواجده وسط المهندسين وحرصه الدائم علي المشاركة في ذلك الحدث مشيداً بتوافد المهندسين .

واكد محافظ بورسعيد أن هذا التوافد يأتي إيمانا من مهندسي بورسعيد بحقهم فى إختيار من يمثلهم، وثقة فى نزاهة العملية الانتخابية.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات « التجديد النصفي» 1000265820 1000265811 1000265832 1000265802 1000265823 1000265826 1000265814 1000265805 1000265808 1000265829

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي الدور الكبير الذي يلعبه جموع المهندسين في المشروعات والطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة .. حيث توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد ، على لجان الانتخابات.