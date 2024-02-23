عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تطوير شارع ستالنجراد بحي المناخ في بورسعيد| صور

انطلاق تطوير شارع
انطلاق تطوير شارع ستلنجراد

أعلن العميد نعمان على نعمان رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد عن إنه ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة و تطوير منظومة الطرق بمختلف أحياء بورسعيد،  فإن الأجهزة التنفيذية بدأت في تطوير شارع ستالنجراد تحت إشراف جهاز التعمير « منطقة بورسعيد» بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد 
 

وأضاف نعمان أن التطوير يأتى تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها محافظة بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

انطلاق تطوير شارع ستلنجراد

1000265545
1000265545
1000265544
1000265544
1000265547
1000265547
1000265546
1000265546
1000265548
1000265548
1000265539
1000265539
1000265541
1000265541
1000265540
1000265540
1000265543
1000265543
1000265542
1000265542

وأكد رئيس مناخ بورسعيد بورسعيد  أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

حي ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات

وشدد رئيس حى المناخ  أن توجيهات محافظ بورسعيد تأتي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

بورسعيد مناخ بورسعيد محافظ بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير وتجميل الشوارع محافظة بورسعيد منطقة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

موضوعات متعلقة

لبحث سبل تعزيز التعاون.. رئيس مدينة بورفؤاد يستقبل وفد قناة السويس للحاويات

حي ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات

ننشر جداول امتحانات شهر فبراير بالمراحل التعليمية في بورسعيد

استعدادا لشهر رمضان.. توفير اللحوم من مشروع تربية الماشية في 5 منافذ

محافظ بورسعيد يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار توفير الرعاية الصحية لمرضى مستشفى السلام

مركز الخدمات التكنولوجي ببورسعيد يستقبل 4241 طلبا خلال شهر يناير الماضي

ترشيحاتنا

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

أسعار الحديد اليوم و3550 جنيها زيادة في "الجارحي"

الخير علي الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

أعراض كورونا طويلة الأمد.. دراسة جديدة تبحث عن مسببات المرض وسبل علاجه

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ