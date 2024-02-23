بدء تطوير شارع ستالنجراد بحي المناخ في بورسعيد| صور

أعلن العميد نعمان على نعمان رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد عن إنه ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة و تطوير منظومة الطرق بمختلف أحياء بورسعيد، فإن الأجهزة التنفيذية بدأت في تطوير شارع ستالنجراد تحت إشراف جهاز التعمير « منطقة بورسعيد» بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد



وأضاف نعمان أن التطوير يأتى تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها محافظة بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

انطلاق تطوير شارع ستلنجراد 1000265545 1000265544 1000265547 1000265546 1000265548 1000265539 1000265541 1000265540 1000265543 1000265542

وأكد رئيس مناخ بورسعيد بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

وشدد رئيس حى المناخ أن توجيهات محافظ بورسعيد تأتي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.