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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات

ضواحى بورسعيد يواصل
ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وازاله الاشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده  سمر الموافى رئيس الحى  اليوم حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه بعدد من شوارع ومناطق الحي

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واستهدفت إدارة الاشغالات بضواحى بورسعيد رفع وازاله الأشغالات والتعديات بامتداد شارعى العبور والرحاب  بالضواحى

وقد اسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والبتارين والاكشاك غير المرخصة وطاولات لعب البلياردو بنطاق حى ضواحى بورسعيد 

ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات

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وشددت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى

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