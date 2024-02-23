حي ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده سمر الموافى رئيس الحى اليوم حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه بعدد من شوارع ومناطق الحي

واستهدفت إدارة الاشغالات بضواحى بورسعيد رفع وازاله الأشغالات والتعديات بامتداد شارعى العبور والرحاب بالضواحى

وقد اسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والبتارين والاكشاك غير المرخصة وطاولات لعب البلياردو بنطاق حى ضواحى بورسعيد

ضواحى بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات 1000265413 1000265412 1000265415 1000265414 1000265417 1000265406 1000265416 1000265409 1000265411 1000265410

وشددت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى