عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جداول امتحانات شهر فبراير بالمراحل التعليمية في بورسعيد

جداول امتحانات بورسعيد
جداول امتحانات بورسعيد شهر فبراير

حصل صدى البلد على صورة ضوئية من جداول امتحانات الشهر لمدارس بورسعيد بالمراحل التعليمية المختلفة للنقل والتى تقرر انطلاقها 4 مارس 2024 كأول امتحانات تقومية للفصل الدراسي الثاني.  

وتعد الامتحانات التى ستجرى خلال شهر مارس هى أول امتحانات يتم أجرائها تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة بورسعيد الحالى عقب توليه المهمة خلفا للدكتورة هالة عبد السلام وكيلة الوزارة السابقة والتى ترقت لتولى منصب رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

جداول امتحانات بورسعيد شهر فبراير ثانوى

1000265401
1000265401
1000265400
1000265400

ومن المقرر انطلاق الامتحانات بجميع المراحل ٤ مارس ٢٠٢٤ على أن تنتهى امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤

جداول امتحانات بورسعيد شهر فبراير اعدادى ومستوى رفيع

1000265394
1000265394
1000265393
1000265393
1000265396
1000265396
1000265395
1000265395
1000265397
1000265397

كما شملت جداول المرحلة الاعدادية العام و المهنى انطلاق يوم ٤ مارس و انتهاء يوم ١٢ مارس ٢٠٢٤ وكذا المستوى الرفيع للمراحل المتعددة يبدأ ١٢ مارس وينتهى ١٤ مارس.

جداول امتحانات بورسعيد شهر فبراير ابتدائي

1000265390
1000265390
1000265392
1000265392
1000265391
1000265391

وتضمن جداول المرحلة الثانوى انطلاق فى ذات الموعد ٤ مارس ٢٠٢٤ وانتهاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ للصفوف الأول و الثاني الثانوى .

محافظ بورسعيد يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

وأكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد أن التعليمات صدرت إلى مديري الإدارات التعليمية والتواجيه الفنية ولجان المتابعة المركزية بمتابعة سير الامتحانات وإزالة جميع العقبات أمام الطلاب لأداء الامتحانات فى أجواء هادئة . 

بورسعيد أخبار تعليم يورسعيد محافظ بورسعيد المراحل التعليمية المختلفة المرحلة الابتدائية المستوى الرفيع المرحلة الاعدادية امتحانات شهر فبراير مدارس بورسعيد وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

موضوعات متعلقة

استعدادا لشهر رمضان.. توفير اللحوم من مشروع تربية الماشية في 5 منافذ

محافظ بورسعيد يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

محافظ بورسعيد يوجه باستمرار توفير الرعاية الصحية لمرضى مستشفى السلام

مركز الخدمات التكنولوجي ببورسعيد يستقبل 4241 طلبا خلال شهر يناير الماضي

استولوا على مقررات تموينية لبيعها فى السوق السوداء فسقطوا بقبضة أمن بورسعيد

الأرز 25 والسكر 27 جنيها.. توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان ببورسعيد|صور

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

ترشيحاتنا

إضرابات فرنسا.. استمرار إغلاق برج إيفل لليوم الرابع

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

احذر.. ارتكاب هذه المخالفات يحرمك من حوافز قانون تنمية المشروعات الصغيرة

أسعار الذهب عالمياً تسجل أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع

بوست نعي وقطعة خيش.. أدلة قادت الأمن لقاتـ.ل إيهاب أشرف طالب الدقهلية

هآرتس العبرية: خيارات نتنياهو ثلاثة إما الأسرى أو اجتياح رفح أو وعود فارغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ