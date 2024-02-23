ننشر جداول امتحانات شهر فبراير بالمراحل التعليمية في بورسعيد

حصل صدى البلد على صورة ضوئية من جداول امتحانات الشهر لمدارس بورسعيد بالمراحل التعليمية المختلفة للنقل والتى تقرر انطلاقها 4 مارس 2024 كأول امتحانات تقومية للفصل الدراسي الثاني.
وتعد الامتحانات التى ستجرى خلال شهر مارس هى أول امتحانات يتم أجرائها تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة بورسعيد الحالى عقب توليه المهمة خلفا للدكتورة هالة عبد السلام وكيلة الوزارة السابقة والتى ترقت لتولى منصب رئيس قطاع التعليم بالوزارة.
ومن المقرر انطلاق الامتحانات بجميع المراحل ٤ مارس ٢٠٢٤ على أن تنتهى امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤
كما شملت جداول المرحلة الاعدادية العام و المهنى انطلاق يوم ٤ مارس و انتهاء يوم ١٢ مارس ٢٠٢٤ وكذا المستوى الرفيع للمراحل المتعددة يبدأ ١٢ مارس وينتهى ١٤ مارس.
وتضمن جداول المرحلة الثانوى انطلاق فى ذات الموعد ٤ مارس ٢٠٢٤ وانتهاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ للصفوف الأول و الثاني الثانوى .
وأكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بورسعيد أن التعليمات صدرت إلى مديري الإدارات التعليمية والتواجيه الفنية ولجان المتابعة المركزية بمتابعة سير الامتحانات وإزالة جميع العقبات أمام الطلاب لأداء الامتحانات فى أجواء هادئة .