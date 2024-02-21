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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالتنسيق مع مديرية التموين

محافظ بورسعيد يوجّه رؤساء الأحياء بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،  وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و  اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد  و المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد أحمد عبد الجواد و مساعد مدير الأمن اللواء محمد عبد الله ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديري المديريات وعدد من الجهات المختصة  وشباب الأحزاب والجمعيات الأهلية

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات إحتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على تكثيف أعمال النظافة المستمرة فى كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة فى المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميدانى لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لتكثيف جهود الرقابة

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وأكد محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية ( كمية – جودة )، تكثيف الحملات على ( المجزر – محال بيع الطيورالحية - المطاعم – محال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه ( تقليدى –الغازالطبيعى  ) و توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة ( تجارى – منزلى ) وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة فى هذا الشأن

ووجه محافظ بورسعيد بتنظيم مسابقة " فائزون رمضان " للأعمار من سن ٣ الي ١٨ سنة لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني،  تنطلق في شهر رمضان المعظم، ووجه اللواء عادل الغضبان مديرية « الشباب والرياضة»  بإقامة أنشطة ودورات تثقيفية للشباب.

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كما وجه المحافظ « مديرية التربية والتعليم»  بتكثيف الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المعظم ،  وأكد على أهمية المتابعة الميدانية ومنع التعديات ورفع الاشغالات،  ووجه المحافظ مدير مديرية الأوقاف بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة و رفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال الشهر المبارك

كما شدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

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