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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية

الغضبان ..محافظة
الغضبان ..محافظة بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،اليوم ،فعاليات لقاء منسقي مهرجان الكرازة المرقسية ،مهرجان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر ، المقام تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بكنيسة ابي سيفين بحي الزهور ،بحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد، وقيادات الكنيسة والأستاذ وليد الدعدع رئيس حي الزهور و ٢٥٠ من قيادات الكنسية من مختلف محافظات الجمهورية .

و خلال كلمته رحب محافظ بورسعيد بجميع الحضور ، متناولا الحديث عن تاريخ بورسعيد الديني والحضاري، والمعالم التاريخية والأثرية ،مؤكدا علي ان محافظة بورسعيد منذ التاريخ  تحتضن الأديان السماوية والفعاليات الدينية المختلفة ،والتي تؤكد علي روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين ابناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها  علي أرض بورسعيد والتي تؤكد أن المصريين نسيج واحد .

الغضبان ..محافظة بورسعيد منذ التاريخ تحتضن الأديان السماوية

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و أشار محافظ بورسعيد خلال اللقاء، الي دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مؤكدا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي جميع التحديات وإنجاز التنمية المنشودة،و شهد اللقاء عرض فيلمين تسجيليين حول أنجازات محافظة بورسعيد وتاريخ بورسعيد الديني ، والتي عكست خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، التي جعلت بورسعيد في مصاف المدن النموذجية.

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كما شهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بتصفيات المهرجان لهذا العام ٢٠٢٤ الذي يحمل شعار "الرب نوري وخلاصي" ،و يعتبر مهرجان الكرازة المرقسية هو مهرجان مسيحي سنوي يقام في مصر، وينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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