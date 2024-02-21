محافظ بورسعيد يوجه باستمرار توفير الرعاية الصحية لمرضى مستشفى السلام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حازم شوشة مدير مستشفي السلام.

وتابع محافظ بورسعيد سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى ، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .

كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى ، وحرص على التعرف علي مستوى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بمستوي الرعاية الطبية والخدمية المقدمة و بمنظومة التأمين الصحى الشامل

محافظ بورسعيد يتفقد مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام 1000264821 1000264812 1000264824 1000264803 1000264815 1000264827 1000264806 1000264818 1000264809

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن .