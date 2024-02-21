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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع ممثلي شركة "البحر الأحمر" العالمية للاستثمار السياحي

صدى البلد

بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان ، اليوم/الأربعاء/ مع ممثلى شركة « البحر الأحمر» العالمية للاستثمار السياحي ، سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد.


ورحب محافظ بورسعيد - خلال اللقاء - بالتعاون المثمر مع الوفد والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مستعرضا للفرص والمقومات الاستثمارية بغرب بورسعيد ، حيث قدمت مهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني جوانب مقترح مشروع التعاون والمراحل التي سيشملها. 


وتطرق محافظ بورسعيد عن ما تشمله جنوب وغرب بورسعيد من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية ، فضلا عن موقع بورسعيد المتميز والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط ، بما يعظم من الفرص الاستثمارية ببورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة. 


وأوضح الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص على إبراز جهود وإنجازات الدولة على أرض بورسعيد في كافة المجالات.


وأشار إلى الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد حيث تقدم إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،وحصل على المركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة.
ومن جانبهم ..وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ، مشيدين بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد.

 

وعلى صعيد متصل - تفقد محافظ بورسعيد، سير العمل داخل مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة للمواطنين.
وتابع محافظ بورسعيد - وفقا لبيان - سير وانتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة داخل مبنى الجناح البحرى بالمستشفى ، بعدما شهده من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.


ووجه محافظ بورسعيد باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لإحداث تغيير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاهتمام بصحة المواطن.
 

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