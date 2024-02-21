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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان

صدى البلد

 بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان الاستعدادت الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك ، واستعراض جهود توفير السلع الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووجه المحافظ - خلال اجتماعه اليوم / الأربعاء / بحضور الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وعدد من الجهات المختصة وشباب الأحزاب والجمعيات الأهلية - بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية. 


وشدد الغضبان على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة وإزالة الإشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.


وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور والحملات على الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية ( كمية – جودة )،وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه ( تقليدي –الغازالطبيعي ) و توافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة ،وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة .
ووجه بتنظيم مسابقة " فائزون رمضان " للأعمار من سن 3 إلى 18 عاما لحفظ القرٱن الكريم و الابتهال الديني ، مكلفا الشباب والرياضة بإقامة أنشطة ودورات تثقيفية للشباب ، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتكثيف الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المعظم ، وكلف مدير مديرية الأوقاف بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المساجد وساحات الصلاة و رفع كفاءتها لاستقبال المصليين خلال الشهر المبارك 
كما شدد المحافظ على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.
 

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