مطران بورسعيد وتوابعها يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين| شاهد

أدلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، بمقر النقابة، في بحضور الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين.

وأشاد مطران بورسعيد بإقبال الجمعية العمومية للنقابة على الانتخابات، وظهورهم بشكل حضاري يعكس قيمة تلك المهنة العظيمة.

وأبدى سعادته بتواجده وسط المهندسين، وحرصه الدائم على المشاركة في ذلك الحدث.

وأشار بتوافد المهندسين الذي يأتي إيمانا من مهندسي بورسعيد بحقهم فى اختيار من يمثلهم، وثقة فى نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد مطران بورسعيد وتوابعها اعتزازه بالمشاركة فى الانتخابات بنقابة المهندسين التى ينتمي إليها.

وأشار مطران بورسعيد إلى الدور الكبير الذي يلعبه جموع المهندسين في المشروعات والطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

وشدد مطران بورسعيد على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الوطنية لاختيار طوائف الشعب المصري لمن يمثلهم سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المهني.