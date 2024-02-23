غدا.. وزير الرياضة في بورسعيد للاطمئنان على سير الأعمال باستاد المصري

يجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا السبت بجولة تفقدية لمشروع إستاد النادي المصري الجديد، في محافظة بورسعيد وذلك للوقوف على مدى سير العمل بالإستاد.



تأتي تلك الزيارة بناء على الدعوة المقدمة من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والذي أكد من جانبه أن الزيارة تهدف لمتابعة تنفيذ الخطة الزمنية للمشروع بعد التباطؤ الملحوظ في المعدلات الزمنية خلال الفترة الماضية بسبب تغيير استشاري المشروع .

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في بورسعيد لتوضيح كافة تفاصيل المرحلة القادمة، والتي ستشهد متابعة دائمة من جانبه سعيا لتحقيق حلم أبناء بورسعيد بالعودة للعب على الإستاد مرة أخرى بعد غياب لنحو 12 عاما