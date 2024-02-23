فوز نوفل والجدع والشهاوي.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لمهندسي بورسعيد

انتهت عملية فرز صناديق الإنتخابات النصفية للنقابة الفرعية للمهندسين بفرع بورسعيد لعام 2024، بمقر النقابة بشارع عرابي بـ محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، والهيمنة الكاملة للهيئة القضائية.



وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة المهندس أحمد عبد الواحد، إدلاء 1071 عن أعداد الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، من إجمالي 11500 ممن لهم حق الادلاء باصواتهم.

وبدأت بالفعل اللجنة القضائية بفرز الأصوات وفتح صناديق الإنتخاب لـ 5 لجان، والمكلفة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنه القضائيه، وكلا من والمستشار محمد نور الدين،المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

وانهت اللجنة فرز الاصوات لتحديد الفائزين ب7 مقاعد، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني فاز بها المهندسين عمرو نوفل، وعمرو الجدع وأحمد الشكاوى ومقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، فاز بهما المهندسان مصطفي الزلاط وخالد عرفة ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكا، فاز بهما المهندسان وائل حرز و محمد الخولي من إجمالي 19 مهندسا مرشح للمقاعد الـ7، ومنهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندسين ميكانيكا.

ضمنت قوائم المرشحين للانتخاب كلاً من المهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط،ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.



وتنافس كلا من المهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن، المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.



كما تنافس كلا من، المهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري، بـ إجمالي 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى.



وأقيمت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، من إجمالي 1008 مرشح.