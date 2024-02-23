عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز نوفل والجدع والشهاوي.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لمهندسي بورسعيد

انتهاء انتخابات مهندسي
انتهاء انتخابات مهندسي بورسعيد

انتهت عملية فرز صناديق الإنتخابات النصفية للنقابة الفرعية للمهندسين بفرع بورسعيد لعام 2024،  بمقر النقابة بشارع عرابي بـ محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، والهيمنة الكاملة للهيئة القضائية.


وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة المهندس أحمد عبد الواحد، إدلاء 1071 عن أعداد الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، من إجمالي 11500 ممن لهم حق الادلاء باصواتهم.

وبدأت بالفعل اللجنة القضائية بفرز الأصوات وفتح صناديق الإنتخاب لـ 5 لجان، والمكلفة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنه القضائيه، وكلا من والمستشار محمد نور الدين،المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

وانهت اللجنة فرز الاصوات لتحديد الفائزين ب7 مقاعد، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني فاز بها المهندسين عمرو نوفل، وعمرو الجدع وأحمد الشكاوى ومقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، فاز بهما المهندسان مصطفي الزلاط وخالد عرفة ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكا، فاز بهما المهندسان وائل حرز و محمد الخولي من إجمالي 19 مهندسا مرشح للمقاعد الـ7، ومنهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندسين ميكانيكا.

 

ضمنت قوائم المرشحين للانتخاب كلاً من المهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط،ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.


وتنافس كلا من المهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن، المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.


كما تنافس كلا من، المهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر أحمد البدري، بـ إجمالي 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية| تفاصيل

بدء عمليات فرز أصوات التجديد النصفي بنقابة مهندسي بورسعيد الفرعية.. صور


وأقيمت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة،  من إجمالي 1008 مرشح.

بورسعيد أعضاء الجمعية العمومية الانتخابات النصفية الهندسة الكهربائية الجمعيه العموميه النقابة العامة انتخابات التجديد النصفي مقعد شعبة ميكانيكا نقيب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

أبو العينين : انتهاء أزمة الدولار بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

دوري الكرة النسائية.. المصري يتعادل سلبيًا مع المعادي واليخت| صور

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية| تفاصيل

بدء عمليات فرز أصوات التجديد النصفي بنقابة مهندسي بورسعيد الفرعية.. صور

غدا.. وزير الرياضة في بورسعيد للاطمئنان على سير الأعمال باستاد المصري

جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد تجهز 9 شاحنات إغاثية جديدة لقطاع غزة

أهلا رمضان بورسعيد يواصل عروضه لتخفيض أسعار السلع الأساسية

8 ناشئين في مران المصري استعدادا لـ المقاولون العرب

بعد عودته من الإعارة.. أحمد عبد الرسول ينضم لتدريبات المصري

ترشيحاتنا

المفتي: الفساد يزعزع الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة.. والحفاظ على الوطن واجب شرعي

وقف التراخيص 6 أشهر.. الداخلية تحذر من التلاعب في لوحات السيارات

حزب الله: مقـتل القيادي محمد عبد الرسول علوية بـ«مارون الرأس» جنوبي لبنان

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

المفتى يطالب بضرورة مواجهة الفساد والتعاون مع القانون في الإبلاغ عنه

مفتي الجمهورية: الرشوة من الكبائر وتدخل دائرة اللعن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

دراسة تكشف: الفرجة على التلفزيون هتخليك في نص هدومك قدام شريك حياتك

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ