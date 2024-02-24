محافظ بورسعيد: آن الأوان لتضافر جهود أبناء ونواب الباسلة ومجلس المصري لإنشاء الاستاد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آن الأوان لتضافر الجهود بين مجلس إدارة النادى المصري ونواب بورسعيد ورجال الأعمال لسد الفجوة المالية فى ارتفاع أسعار البناء فى استاد النادى المصري نظرا للأحوال الاقتصادية العالمية والتى كان لها التأثير السلبي على الأحوال الاقتصادية فى مصر.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق حلم أهالى بورسعيد وجماهير النادى المصري للعودة واللعب مجددا على استاد النادى ووقف الترحال الذي عاني منه الكثير على مدار ١٢ عاما الماضية.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،لمتابعة أعمال إنشاءات النادى المصري واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديد، والذي يتم انشاؤه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد.

رافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد كل من النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ومجلس إدارة النادي المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واطلع وزير الشباب والرياضة على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في محافظة بورسعيد على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية والنادي المصري، وهو الأمر الذي يستحق التقدير والثناء من جميع أهالي بورسعيد، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا المشروع في أفضل صوره.

ويضم مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الإليكترونية، وعدد ٤ غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.