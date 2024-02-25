بحضور محافظ بورسعيد.. أدعية وتواشيح دينية احتفالا بالنصف من شعبان| شاهد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة اوقاف بورسعيد،والدكتور ياسر علام مدير المنطقة الازهرية وعدد من التنفيذيين ورجال الدين.

وبدأت الاحتفالية، بآيات من الذكر الحكيم ، عقبها كلمة الدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد وكلمة الشيخ ياسر عبد الله مدير عام المنطقة الازهرية ببورسعيد، حيث تناولا خلال كلمتهما، الحديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان، و ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان 1000266841 1000266832 1000266820 1000266823 1000266844 1000266811 1000266847 1000266814 1000266835 1000266805 1000266838 1000266826 1000266829 1000266817 1000266808

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير و رخاء وتنمية .