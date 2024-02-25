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رئيس التحرير
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محافظات

بحضور محافظ بورسعيد.. أدعية وتواشيح دينية احتفالا بالنصف من شعبان| شاهد

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، فعاليات احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي،  بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ،  والدكتور جمال عواد وكيل وزارة اوقاف بورسعيد،والدكتور ياسر علام مدير المنطقة الازهرية  وعدد من التنفيذيين ورجال الدين.

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وبدأت الاحتفالية،  بآيات من الذكر الحكيم ،  عقبها كلمة الدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد وكلمة الشيخ ياسر عبد الله مدير عام المنطقة الازهرية ببورسعيد،  حيث تناولا خلال كلمتهما،  الحديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان،  و ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان

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وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان،  أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات،  متمنيا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير و رخاء وتنمية .

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