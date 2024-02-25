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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 150 عقد عمل لذوي الهمم.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة|صور

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة يصل بورسعيد فى جولة ميدانية

وصل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، للقيام بجولة ميدانية يتخللها تسليم عقود عمل ل ١٥٠ من ذوي الهمم.

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واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العمل، فور وصوله ديوان عام المحافظة لعقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا العمالية والمشروعات على أرض بورسعيد.

وزير القوى العاملة يصل بورسعيد فى جولة ميدانية

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وأفتتح الوزير في بداية زيارته معرضًا لمنتجات خريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يُسلم وزير العمل عقود عمل لـ ذوي الهمم، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بورسعيد، فضلًا عن تسليم جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة، يعقبها تفقد مصنعين لإنتاج الضفائر الكهربائية والدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يتابع داخل مديرية العمل عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية.

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