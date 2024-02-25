تسليم 150 عقد عمل لذوي الهمم.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة|صور

وصل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، للقيام بجولة ميدانية يتخللها تسليم عقود عمل ل ١٥٠ من ذوي الهمم.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العمل، فور وصوله ديوان عام المحافظة لعقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا العمالية والمشروعات على أرض بورسعيد.

وزير القوى العاملة يصل بورسعيد فى جولة ميدانية 1000267096 1000267097 1000267094 1000267100 1000267098

وأفتتح الوزير في بداية زيارته معرضًا لمنتجات خريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يُسلم وزير العمل عقود عمل لـ ذوي الهمم، وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة في بورسعيد، فضلًا عن تسليم جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة، يعقبها تفقد مصنعين لإنتاج الضفائر الكهربائية والدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يتابع داخل مديرية العمل عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية.