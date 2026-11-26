قدم السفير شريف الجمّال أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوغندا إلى الرئيس يوري موسيفيني.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأوغندي، الذي أعرب بدوره عن تقديره للتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ تولي السيد رئيس الجمهورية مهام منصبه.

وأكد حرصه المستمر على التنسيق والتشاور مع السيد رئيس الجمهورية وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في ضوء ما يتمتع به البلدان من تأثير في محيطهما الإقليمي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع الإمكانات التي يمتلكها البلدان، والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن التأكيد على استمرار مصر في دعم جهود التنمية في أوغندا.