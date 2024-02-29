خلال جولاته التفقدية.. وكيل تعليم بورسعيد يحيل المقصرين بمدرسة الفاتح للتحقيق| صور

اختتم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته لعدد من مدارس المحافظة هذا الأسبوع بتفقد مدرسة الفاتح الابتدائية بنطاق إدارة شمال التعليمية، صباح اليوم، بحضور عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال ووكيلها سامي عبد الباقي.

وكيل تعليم بورسعيد يحيل مدرسة الفاتح للتحقيق | صور 1000270095 1000270107 1000270119 1000270092 1000270104 1000270116 1000270098 1000270110 1000270101

وقرر وكيل تعليم بورسعيد إحالة المدرسة للتحقيق بمعرفة قسم الشئون القانونية بالإدارة لما رصده من سلبيات تعوق انتظام العملية التعليمية، مؤكدا أن سلسلة الجولات التفقدية ستستمر لإعادة الانضباط مرة أخرى بجميع مدارس المحافظة.

وشهد وكيل تعليم بورسعيد فعاليات الطابور الصباحي وشارك الطلاب أداء تحية العلم واستمع لفقرات الإذاعة للمدرسة، لافتا إلى أن المدرسة تشتمل ١١ فصلا دراسيا لاستيعاب ٣٧٤ طالبا وطالبة.

وعقد وكيل تعليم بورسعيد اجتماعا مصغرا مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى عدم التهاون مع المقصرين مع منح فرصة أخيرة لإعلاء مصلحة الطالب والعمل على تحقيق الانضباط والتزام الطلاب والمعلمين بالحضور.