وزير الري و الغضبان يتفقدان ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب| صور

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب و ذلك لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ ، حيث رافقهما خلال الجولة مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و هيئة قناة السويس و ري بورسعيد و ري الاسماعيلية وعدد من الجهات التنفيذية

وتابع «الوزير» و «محافظ بورسعيد» أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، والتي يجرى تطهيرها بصفة دورية للحفاظ على نوعية المياه ، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.

وزير الموارد المائية ومحافظ بورسعيد 1000270638 1000270629 1000270635 1000270656 1000270659 1000270626 1000270647 1000270653 1000270641 1000270644 1000270665 1000270632 1000270662 1000270650

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل و تواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة ، كما وجه بمتابعة معدل المناسيب للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية و تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، بكافة المعدات اللازمة ، وتوفير كافة وسائل الدعم وتذليل اي عقبات.

وشدد وزير الموارد المائية والري ، على الانتهاء من تطهير الترعة و مأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة اعمال التطهير و معدل المناسيب ، بحضور جميع الجهات المختصة، مؤكدا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات و الاطقم الفنية اللازمة للانتهاء من تطهير الترعة و المٱخذ