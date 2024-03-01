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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الري و الغضبان يتفقدان ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب| صور

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية ومحافظ بورسعيد

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الجمعة،  ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب و ذلك لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ ،  حيث رافقهما خلال الجولة مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و هيئة قناة السويس و ري بورسعيد و ري الاسماعيلية وعدد من الجهات التنفيذية  

وتابع «الوزير» و «محافظ بورسعيد»  أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب،  والتي يجرى تطهيرها بصفة دورية للحفاظ على نوعية المياه ، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.

وزير الموارد المائية ومحافظ بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل و تواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة ، كما وجه بمتابعة معدل المناسيب للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية و تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، بكافة المعدات اللازمة ، وتوفير كافة وسائل الدعم وتذليل اي عقبات.

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وشدد وزير الموارد المائية والري ، على الانتهاء من تطهير الترعة و مأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة اعمال التطهير و معدل المناسيب  ،  بحضور جميع الجهات المختصة،  مؤكدا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات و الاطقم الفنية اللازمة للانتهاء من تطهير الترعة و المٱخذ

بورسعيد الشرب والصرف الصحى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هانى سويلم وزير الموارد المائية هيئة قناة السويس مياه الشرب والصرف الصحي وزير الموارد المائية والرى

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