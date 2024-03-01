وزير الري و الغضبان يتفقدان ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب| صور

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب و ذلك لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ ، حيث رافقهما خلال الجولة مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و هيئة قناة السويس و ري بورسعيد و ري الاسماعيلية وعدد من الجهات التنفيذية
وتابع «الوزير» و «محافظ بورسعيد» أعمال التطهير الجارية بترعة بورسعيد بالقنطرة غرب، والتي يجرى تطهيرها بصفة دورية للحفاظ على نوعية المياه ، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لتطهير الترع.
ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل و تواجد أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الترعة ، كما وجه بمتابعة معدل المناسيب للتأكد من ضخ المياه بكمية طبيعية و تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، بكافة المعدات اللازمة ، وتوفير كافة وسائل الدعم وتذليل اي عقبات.
وشدد وزير الموارد المائية والري ، على الانتهاء من تطهير الترعة و مأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة، ومتابعة اعمال التطهير و معدل المناسيب ، بحضور جميع الجهات المختصة، مؤكدا تقديم الدعم المستمر لتوفير المعدات و الاطقم الفنية اللازمة للانتهاء من تطهير الترعة و المٱخذ