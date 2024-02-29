الغضبان لقادرون باختلاف: لن نستطيع أن نوفيكم حقكم فأنتم رفعتم اسم بورسعيد عاليا

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مجموعة من الأبطال الرياضيين لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة من أبناء المحافظة ،الحاصلين على مراكز متقدمة و ميداليات ذهبية ،وفضية وبرونزية، في بطولات على المستويين المحلي والدولي ، وذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير المساعد ،والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ، وعدد من أسر اللاعبين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بتواجده وسط أبنائه وبناته أبطال قادرون باختلاف لذوى الهمم ، موجها الشكر والتقدير والعرفان لأسرهم علي هذه النماذج المشرفة التي تعطينا جميعا دروسا في الأمل والتفاؤل والحب والعطاء ،مؤكداً على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم .

وأشاد محافظ بورسعيد بالقدرات المتميزة لأبطال قادرون باختلاف قائلا " لن نستطيع أن نوفيكم حقكم وقدركم فأنتم رفعتم اسم محافظة بورسعيد في المحافل الدولية والعالمية بفضل الله ثم مجهودكم وعزيمتكم ، وكلي يقين أنكم قادرون علي صنع المزيد من النجاحات، فأنتم فخر لمحافظة بورسعيد .

ومن جانبه وجه النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، شكره لمحافظ بورسعيد لحرصه على تكريم هذه النماذج المشرفة لذوي الهمم وتكريم المتميزين منهم فنياً ورياضياً لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الإنتصارات والفوز بمزيد من الميداليات بعد أن نجحوا في التغلب علي الإعاقة والمشاركة في المسابقات العالمية ،موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي توجيه الوضوء لهذه النماذج المشرفة.

محافظ بورسعيد يكرم قادرون باختلاف 1000270381 1000270393 1000270372 1000270408 1000270414 1000270405 1000270417 1000270366 1000270399 1000270378 1000270411 1000270423 1000270402 1000270369 1000270384 1000270396 1000270375 1000270387 1000270420

وتضمنت أسماء المكرمين، كل من : محمد عيد أبو جودة بطل العالم في السباحة، والذي يلعب في نادي الشرق ببورسعيد، والحاصل على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، واللاعب عمر علاء الدسوقي لاعب منتخب مصر لألعاب القوى ، الحاصل علي إثنين ذهبية ، و اللاعبة اسراء احمد عبد الرؤوف بطلة تنس طاولة الحاصلة علي اثنين ميدالية برونزية لعبة تنس الطاولة ،الفنانة جودي محسن سعد ،و والشاعرة لميس اسلام مرعي .