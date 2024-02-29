الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

أهلا رمضان .. أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم السودانية في معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، تخفيفا عن كاهل المواطنين.



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيها نسبة كسر 3% بدلا من 31 جنيها، والزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو اللحمة السوداني 250 جنيها، وسجل كيلو اللحوم الطازجة نحو 320 جنيها بدلا من 480 جنيها.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام خلال الجولة التفقدية على معرض أهلا رمضان بالجيزة، إنه طبقَا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف كمال، أن تلك السلع تشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

أهلا رمضان .. وأشار كمال، إلى أنه تم حتى الآن افتتاح ما يزيد عن 115 معرض "أهلا رمضان" بمحافظات الجمهورية، وجاري افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

ولفت كمال، إلى أن السلاسل التجاري الكبرى مشاركة أيضَا في معارض أهلا رمضان، من خلال إضافة 1200 ركن "أهلا رمضان" بفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.