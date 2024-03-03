عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء: لن نسمح بتجاوز سعر البيع للمكتوب على السلع أساسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه بها رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرارا وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.

وتابع: “هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر”، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة هي تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز هذا السعر.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ZfuH2NFqzjDFTaph/?mibextid=ox5AEW

الإعلامية كريمة عوض أسعار السلع في الأسواق القاهرة والناس المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لمن فاته صلاة المغرب آخر شعبان؟.. تزول عنه 16 نعمة

إعلام إسرائيلي: وزراء في مجلس الحرب يتهمون «نتنياهو» بإبطاء المحادثات وتعقيد الاتفاق

بشأن هدنة غزة.. انتهاء مباحثات اليوم الأول بمشاركة مصر وأمريكا وحماس وقطر

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح ومنطقتها

بشار الأسد: شئنا أم أبينا مصير العالم يعتمد على روسيا

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا .. وتحذر المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ