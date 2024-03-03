السكر بـ 12.60 جنيه| قائمة سلع التموين لشهر مارس.. رفع سعر أحدها وإضافة جديدة!!

يتساءل الكثير من المواطنين عن اسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024 لأصحاب البطاقات التموينية المقدر عددهم بالالاف من المواطنين الفقراء، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان، واليوم بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف مقررات شهر مارس إلى المستحقين البالغ عددهم 64 مليون مواطن.

قرار وزير التموين كتابة طباعة الأسعار

وقد شهدت اسعار السلع التموينية شهر مارس 2024 استقرار إلى حدا كبير، باستثناء "المكرونة" التي تم رفع سعرها بقيمة 1.5 جنيه للعبوة ال 800 جرام لتصرف ب 15.5 جنيه بدلا من 14 جنيه، وللعبوة الـ 400 جرام بسعر 7.75 جنيه بدلا من 7 جنيهات، كما تم إضافة سلعة جديدة إلى قائمة السلع التموينية لهذا الشهر وهي مسحوق غسيل زنة 60 جرام بسعر 4.50 جنيه، وبذلك يصل عدد سلع المنظومة التموينية 31 سلعة يتم صرف ضمن السلع التموينية.

واستقرت أسعار السكر في الأسواق ومعارض أهلا رمضان اليوم، بعد بدء تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بكتابة وطباعة الأسعار على السلع، والذي تم تطبيقه منذ الجمعة 1 مارس.

وسجلت أسعار السكر اليوم في الأسواق، بعد قرار وزير التموين 27 جنيها في سعر كيلو السكر الحر الذي تضخه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الأسواق ومعارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، في حين تراقب الحملات الرقابية التموينية على الأسواق للتأكد من قرار كتابة وطباعة السعر على السلع والملزم على الشركات والمصانع المنتجة للسكر باعتبار السكر من السلع الاستراتيجية التي شملهم القرار.

ونص قرار وزير التموين رقم 5 لسنة 2024، على كتابة وطباعة الأسعار الخاصة بـ7 سلع، وهي «الأرز والسكر والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة»، للتسهيل على المستهلكين بالاطلاع على الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على العبوات الخاصة بكل سلعة.

ويستقر سعر السكر على البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه، والذي تصرفه وزارة التموين على البطاقات التموينية وفق حصة الدعم المخصصة لكل أسرة بحسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.

وأوضح الدجوي خلال جولة تفقدية علي منافذ صرف السلع التموينية بالجيزة بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن اسعار السلع الأساسية ثابتة إضافة إلي الكميات المطروحة بالمنافذ سواء لدي بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

اسعار السلع لشهر مارس 2024

ونوه الدجوي بصرف الاستعاضة الأولى بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر مارس الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، مؤكدًا أن الامن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي شهور.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو سكر و 4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، اضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين، أن صرف مقررات شهر مارس يأتي بالتزامن مع معارض أهلا رمضان ما يتيح للمستهلك الحصول علي سلع مدعمة ومنخفضة في آن واحد.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تقوم بطرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و 17 الف طن زيت طعام، و 30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و 43 الف طن زيت تمويني ، و 25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية في منافذ الصرف، إضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وسوف نرصد لكم اسعار السلع التموينية 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.