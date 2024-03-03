طلب إحاطة لوزارة التموين بسبب عدم تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية بشأن عدم تشغيل المخابز القائمة بحدائق أكتوبر.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المخابز البلدية القائمة في مناطق متفرقة في حدائق أكتوبر إلا أنها لا تعمل على الرغم من وجود حصة دقيق لها.

وأكد هشام حسين، أن عدم تشغيل المخابز البلدية في العديد من المناطق بحدائق أكتوبر يتسبب في معاناة عدد كبير في المواطنين في الحصول على حقهم في الخبز المدعم.

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: الغريب في الأمر أن هذه المخابز على الرغم من عدم تشغيلها، إلا أن لها حصص دقيق ولا يعلم أحد أين تذهب.

وطالب النائب، وزارة التموين بكشف الموقف من تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر، مشددًا على ضرورة فتح الباب أمام وجود مخابز بلدية جديدة للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخبز المدعم.