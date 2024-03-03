عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزارة التموين بسبب عدم تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية بشأن عدم تشغيل المخابز القائمة بحدائق أكتوبر.

وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المخابز البلدية القائمة في مناطق متفرقة في حدائق أكتوبر إلا أنها لا تعمل على الرغم من وجود حصة دقيق لها.

وأكد هشام حسين، أن عدم تشغيل المخابز البلدية في العديد من المناطق بحدائق أكتوبر يتسبب في معاناة عدد كبير في المواطنين في الحصول على حقهم في الخبز المدعم.

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: الغريب في الأمر أن هذه المخابز على الرغم من عدم تشغيلها، إلا أن لها حصص دقيق ولا يعلم أحد أين تذهب.

وطالب النائب، وزارة التموين بكشف الموقف من تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر، مشددًا على ضرورة فتح الباب أمام وجود مخابز بلدية جديدة للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخبز المدعم.

الحكومة حدائق أكتوبر المخابز البلدية حصة دقيق وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

بشرة خير| انخفاض سعر الحديد اليوم.. والسبب رأس الحكمة

ترشيحاتنا

الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. تفاصيل

قطر: حرب غزة عقدت المشهد بالمنطقة وزعزعت الاستقرار

بيان رسمي من سوار الغيني حول مواجهة الزمالك .. تفاصيل

الفاو يعرب عن بالغ التقدير لدور القاهرة التاريخي لإدخال المساعدات لقطاع غزة

عقد عرفي ينتهي بكارثة.. ماذا فعل عامل لزوجته بعد شهرين من الزواج؟

يارب.. ماذا فعل المتهمون بإنهاء حياة المسئول العسكرى اليمني أمام المحكمة؟.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

هتندم.. طبيب يحذر من خلع الكلسون لهذا السبب

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

فيديو

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ