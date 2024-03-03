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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين يفتتح 16 مكتب سجل تجارى بعد تطويرهم بأحدث التكنولوجيا| الثلاثاء  

صدى البلد

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غدا الثلاثاء  عدد 16 من شبكة مكاتب السجل التجارى بالعديد من المحافظات المختلفة خلال افتتاح مكتب سجل تجارى الصف النموذجي بمحافظة الجيزة.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

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جدير بالذكر بان  وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية  على مدار السنوات الماضية من تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها الى مكاتب نموذجية  لتيسير حصول العملاء من أصحاب المنشآت التجارية على الخدمات في مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، حيث بدأت الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير مكاتب السجل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، كما تتضمن ساحة انتظار للعملاء، وأجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس

التموين التجارة الداخلية محافظة الجيزة

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