وزير التموين قرر .. نشأت الديهي يزف بشرى للمواطنين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير التموين أصدر قرارًا بكتابة الحد الأقصى على السلع الاستراتيجية من سكر ومكرونة وألبان وأرز، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا لتثبيت أسعار هذه السلع لفترة زمنية .



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن السوق بدأ يشهد انضباطًا في الأسعار، حيث بدأت الأسعار تنخفض بوتيرة متباينة، فانخفض الحديد بقيمة 17 ألف جنيه ، وتراجعت أسعار الأسمنت لـ2200جنيه، وهذا من شأنه أن ينعكس على أسعار العقارات.



ولفت إلى أن الدولار انخفض لـ43 جنيه ، كما انخفض سعر الذهب عيار 21 لـ2840 جنيه، كما أن سعر الارز انخفض الف جنيه للطن، وهذه الانخفضاضات ليس نتيجة دخول سلع جديدة لمصر، ولكنه حدث بسبب زيادة المعروض، نتيجة خوف التجار من دخول سلع جديدة بأسعار أقل.



وأشار إلى أن الزيت انخفاض بقمية 5 جنيهات، كما ان سعر السكر استقر عند 27 جنيه، وكيلو المكرونة انخفض بقيمة جنيه واحد ، والشاي والدواجن واللحوم وخلافه.