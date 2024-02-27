تعليق نشأت الديهي على إسقاط مصر المساعدات الغذائية في شمال غزة

قال الإعلامي نشات الديهي، إن القوات الجوية المصرية قامت بإنزال مساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، وخلال الفترة المقبلة تستعد القاهرة لإنشاء وإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر تستهدف إسقاط 45 الف طن من المساعدات في غزة بمساعدة الأشقاء الإمارتيين والقطريين والأردنيين والفرنسيين، مشيرًا إلى أن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوشكت على الإنتهاء، وهذا ما سمح للقوات الجوية المصرية بإسقاط المساعدات في غزة.

ولفت إلى أن القاهرة تعمل منذ اليوم الأول على إدخال المساعادت، وأكثر من 80 % من المساعدات التي ترسل إلى القطاع كانت مصرية، مضيفًا أن القاهرة كانت حريصة أن تتسم تحركاتها بالحكمة الشديدة، حتى لا ينفجر الموقف.



ولفت إلى أن البعض كان يتحدث على ضرورة أن ترسل مصر المساعدات عنوة إلى قطاع غزة، وإذا قامت دولة الاحتلال بإعتراض هذا الأمر فلكل حادث حديث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدرس كل السيناريوهات المتوقعة قبل أن تتخذ أي خطوة، معقبًا: "مصر كانت شريفة وتمتلك الوعي الكامل والحكمة البالغة في إدارة الملف والصراع في قطاع غزة، ما قامت به مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس موقع جدل أو نقاش في كل الأحوال"