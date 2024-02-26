نشأت الديهي: الناس متفائلة بانخفاض الدولار.. واللي خزنه بيخسر|فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي على صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الضخمة في مصر، وتأثيرها على السوق الموازية للدولار في مصر.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" كل الناس متفائلة لأن سعر الدولار بدأ في الانخفاض ".

وأضاف نشات الديهي :" الدولار في السوق السوداء وصل للأربعينات خلال الأيام الماضية ويستمر في الانخفاض".

وتابع نشات الديهي :" الناس اللي خزنت دولار هتخسر وفيه ناس كتير اشترت ذهب بأسعار مبالغ فيها والناس دي بتخسر دلوقتي ".

وأكمل نشأت الديهي:"بقول بلاش حد يلعب لعبة الدولار في السوء السوداء التي تؤدي إلى مزيد من الخراب والخسائر".