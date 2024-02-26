عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: الناس متفائلة بانخفاض الدولار.. واللي خزنه بيخسر|فيديو

الديهي
الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي على صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الضخمة في مصر، وتأثيرها على السوق الموازية للدولار في مصر.

 

15 مليون جنيه .. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

بعد انهيار الدولار في السوق السوداء| هذا موعد انخفاض السلع في الأسواق

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" كل الناس متفائلة لأن سعر الدولار بدأ في الانخفاض ".

 وأضاف نشات الديهي :" الدولار في السوق السوداء وصل للأربعينات  خلال الأيام الماضية ويستمر في الانخفاض".

وتابع نشات الديهي :" الناس اللي خزنت دولار هتخسر  وفيه ناس كتير اشترت ذهب بأسعار مبالغ فيها  والناس دي بتخسر دلوقتي ".

وأكمل نشأت الديهي:"بقول بلاش حد يلعب لعبة الدولار في السوء السوداء التي تؤدي إلى مزيد من الخراب والخسائر".

الديهي نشأت الديهي الدولار سعر الدولار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

تحذير عاجل من قطر بشأن التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح وتهجير سكان غزة

ترشيحاتنا

شكري: غض بصر بعض الأطراف عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين

كرم جابر البطل الأولمبي يعلن اعتزاله المصارعة نهائيا.. تفاصيل

موفدا من السيسي.. الفريق حجازي يشارك في مراسم حفل تأبين رئيس ناميبيا

لغة الأرقام في سياحة مصر ..11 نقطة تجيب عنها الوزارة

النجم الساحلي يشكو الترجي للكاف

شكري: ترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة بين مصر وقبرص إلى تعاون ملموس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ