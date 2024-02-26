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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد انهيار الدولار في السوق السوداء| هذا موعد انخفاض السلع في الأسواق

موعد انخفاض أسعار
موعد انخفاض أسعار السلع

شهد سعر الدولار في السوق الموازية خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، والذي أثر بدوره على أسعار السلع، ما أثار حالة من الضيق بين المواطنين، إلا أنه وبعد الصفقة الأكبر في تاريخ مصر مع الإمارات بشآن تطوير «رأس الحكمة»، وما يتبعها من مجموعة من الاستثمارات مع الدول، حدث انهيار لسعر العملة الخضراء في السوق السوداء.

بعد ما شهد الدولار في السوق السوداء انهيارا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، بات الجميع يتساءل عن موعد انخفاض أسعار السلع. 

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عودة انتعاش الاستثمارات في مصر

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا وزاريا لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وهو ما علق عليه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، موضحًا: « صفقة رأس الحكمة أثرت على المناخ العام ككل، وهو مناخ إيجابي على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين ممن كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات في مصر ودراسات الجدوى كانت جاهزة لكن كانوا في انتظار الإجراءات».

وأضاف: بالفعل هؤلاء المستثمرون بدأوا يصلون إلى مصر وبالأمس كان في القاهرة اجتماعات مع 150 من قيادات من قطاع المال والأعمال من الأتراك والخليجيين.

موعد انخفاض أسعار السلع 

أوضح الدكتور علاء عز أنه على الرغم من الصعوبات الخاصة بالإفراجات عن السلع الفترة الماضية إلا أنها مثلت ميزة لأن جزء كبير من الرصيد من السلع مفرج عنه والجزء الأخير في الموانئ، وبالتالي فإن أسعار السلع في الجملة تتماشى كلية مع الدولار، وهناك بعض الانخفاضات لكنها لم تصل إلى قطاع التجزئة.

وتوقع عز موجه من تراجع الأسعار في السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان الكريم، موضحًا: « متأكد أن هذا سيحدث قبل رمضان لعدة أسباب في طليعتها تخزين السلع في الموانئ ومع الإفراجات ستنخفض الأسعار وستبدأ على مستوى أسعار الجملة وصولاً للتجزئة، والتي تستغرق في العادة ما بين خمسة أيام وأسبوع».

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