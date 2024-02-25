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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كلها مشاكل| أغنية تثير أزمة لشيرين وحسام حبيب ويوتيوب يحذفها ..القصة الكاملة

صدى البلد

لم تكن أغنية كدابة التي طرحها المطرب والملحن حسام حبيب مثل سابقتها من الأغاني بسبب ما جلبته من مشكلات عدة سواء من ناحية زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب  أو من جانب الاتهامات الموجهة للأغنية بسرقة لحنها.

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كلمات أغنية كدابة

«كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا».

هكذا جاءت كلمات أغنية كدابة من تأليف ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، والتي عاد بها حسام حبيب للغناء بعد غياب 8 سنوات.

علاقة أغنية كدابة بـ شيرين

والعجيب أنه مع طرح الأغنية اكتسبت نسب مشاهدات واستماع عالية لكن مع ذلك علق الكثيرون على الأغنية بتعليقات ارتبطت بالمطربة شيرين عبد الوهاب زوجة حسام حبيب.

وقال معلقون إن حسام حبيب لو قصد أن يغنيها لشيرين في فترات المشاكل التي تخللت علاقتهما والطلاق الذي وقع مرتين ما أخرجها بهذا الشكل، وكأنها متفصلة على هذه الفترة.

لكن عمرو المصري مؤلف أغنية "كدابة" قال إن الأغنية كُتبت قبل انفصال حسام عن شيرين، مؤكدًا أنه لم يقصد توجيه كلمات الأغنية لشيرين كما زعم الجمهور.

لماذا حذفها اليوتيوب ؟

فوجئ حسام حبيب بحذف الأغنية من على موقع يوتيوب مع اتهامات بسرقة لحن الأغنية.

وبدأت الأزمة عندما أعلن المنتج والموزع محمد شفيق عبر حسابه في "فيسبوك اتهامه للفنان حسام حبيب بسرقة مذهب أغنيته الجديدة "كدابة" وذلك من أغنية أنتجها أخيراً للمطرب الصاعد محمود عز.

شفيق كتب على فيسبوك: "السلام عليكم، بداية كده تم إنتاج أغنية للفنان الصاعد محمود عز من قِبل شركتي EYE Creative Studios بعنوان "بياعة" وده لينك الغنوة".

وأضاف: "الأغنية تم طرح البرومو بتاعها على إنستغرام يوم ١٨ يناير بجملة المذهب اللي تم "نحتها" أو اقتباسها من قبل الفنان حسام حبيب في أغنيته الجديدة "كدابة" وده لينك الغنوة عشان حضراتكم تحكموا بنفسكم... أولاً سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمصنّفات الفنية لاتخاذ اللازم، ثانياً تم التواصل مع محامية "آي كرييتيف استديوز" السيدة جهاد مبروك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية باتجاه الواقعة".

شيرين دعمت حسام حبيب بهذه الطريقة

وحاولت شيرين الرد عن كل ما يثار حول الأغنية، فظهرت في فيديو تغني فيه كلمات الأغنية.

من جانبه أعاد حسام حبيب نشر الأغنية بصوت شيرين حيث ظهرت وهي تغنيها وتتراقص على نغماتها دعما منها لزوجها وذلك عبر خاصية الاستوري.

وأنهت بذلك شيرين كل ما يقال عن توجيه الأغنية لها من أقاويل أو شائعات.

كدابة شيرين حسام حبيب اليوتيوب فيسبوك EYE Creative Studios

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