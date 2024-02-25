بشائر جديدة تعصف بالدولار.. تفاصيل مشروع ضخم باستثمارات سعودية بعد رأس الحكمة

بعد النجاح الذي حققه مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية، تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لطرح تطوير منطقة «رأس جميلة» بمدينة شرم الشيخ باستثمارات سعودية.. فما التفاصيل؟

تفاصيل مشروع تطوير «رأس جميلة»

تستعد الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة، لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثماية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة «رأس الحكمة»، إذ تستعد مصر لطرح منطقة «رأس جميلة» باستثمارات سعودية لتطوير تلك المنطقة.

ووفقًا لصحيفة عكاظ السعودية فإن تلك الصفقة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، ودعم خطتها للنهوم بالتنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052م، لمواجهة الزيادة السكانية، وخلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

يهدف تطوير منطقة "رأس جميلة"، التي تمتد على مساحة 860 ألف فدان، بالاستثمارات السعودية التي لم يُكشف عن قيمتها بعد، وفقًا لمصادر مصرية لـ صحيفة عكاظ، إلى إدراجها في خريطة السياحة العالمية، بهدف جذب الزوار من جميع أنحاء العالم نظرًا لموقعها الجغرافي والإستراتيجي المهم.

يأتي هذا الاستثمار في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر والمساهمة في تنمية المشاريع الكبرى، حيث كانت هذه الاستثمارات معروضة منذ عام 2021، وتم تأجيلها بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا.

رأس جميلة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في اجتماع حكومي مرتقب، ربما خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع التركيز على زيادة الاستثمارات بين البلدين والاستعداد لزيادة الاستثمارات في منطقة "رأس جميلة". وتهدف الحكومة المصرية إلى تنمية البنية التحتية والمشاريع السياحية والعقارية في المنطقة، مع إقامة فنادق خمس نجوم على نحو 50% من مساحتها، إلى جانب المشاريع السكنية والتجارية، مع مراعاة البيئة الطبيعية الفريدة للمنطقة والاستفادة من جمالها الطبيعي، وذلك في إطار خطة الحكومة لجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وفي نفس الصدد علق الإعلامي أحمد موسى عن الاستثمارات المصرية السعودية بمنطقة رأس جميلة، موضحًا أنها منطقة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، وبها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة، ما يجعلها قادمة في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة

كشفت الشركة القابضة ADQ، الجمعة الماضية، عن التفاصيل الكاملة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة في محافظة مطروح، موضحة خططها باستثمار 35 مليار دولار في مصر، بحيث تستحوذ "القابضة" - ADQ - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستحول "القابضة" - ADQ - 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بجميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.