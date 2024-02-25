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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتر ساق أحد أبطال فرقة ناجي عطالله.. ماذا حدث له بالتفصيل

فرقة ناجي عطاالله
فرقة ناجي عطاالله

نشرت وسائل الإعلام اللبنانية تقارير عدة تفيد بسوء الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم أحد نجوم مسلسل فرقة ناجي عطالله.

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فادي إبراهيم.. وجه مألوف للمصريين

ويعتبر الفنان فادي إبراهيم من الوجوه المحببة والمألوفة للجمهور المصري بفضل ما قدمه من أعمال مصرية أو عربية نالت نجاحات كبيرة في مصر.

وظهر فادي إبراهيم في مسلسل فرقة ناجي عطالله مع الفنان عادل إمام في شخصية يوسي كارمي الضابط الإسرائيلي، حيث علقت هذه الشخصية في أذهان الجمهور المصري بفضل أدائه المتقن لها.

كما ظهر في عدد من المسلسلات الهامة وأبرزها الأدهم، وعروس بيروت وأسمهان وكيد النسا وممالك النار وولاد البلد وغيرها.

ماذا حدث لـ فادي إبراهيم ؟

"بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظرًاللمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات." هكذا نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن عائلته.

وقالت عائلته في بيان لها: "نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت، إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

الفنان فادي إبراهيم

غرغرينا حادة

وعن مرض فادي إبراهيم، فقد خضع الممثل اللبناني لجراحة مؤخرا استلزمت ضرورة استئصال الساق، وذلك بعد إصابته بغرغرينا.

ويعاني فادي إبراهيم من مرض السكري منذ فترة طويلة، إلى جانب معاناته من الفشل الكلوي أيضا.

نقله للعناية ومنع الزيارة عنه

وإلحاقًا ببيان عائلته السابق فقد نشرت العائلة بيانا جاء فيه: "بيان صادر من عائلة الممثل والفنان القدير فادي إبراهيم إلى جمهوره ومحبيه في 23 فبراير 2024، بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج ونظرا للمضاعفات التي حصلت معه مؤخرا، تم نقله إلى العناية المركزة وقد منعت عنه الزيارات ونطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء".

من هو فادي إبراهيم ؟

وفادي إبراهيم هو ممثل لبناني شهير، ولد لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية، وله 4 اخوات بنات، ومتزوج وله ولدان هما ستيفاني وعمر.

وبدأت الحالة الصحية لفادي إبراهيم في التدهور مع بداية عام 2024  بعد أن توقفت إحدى كليتيه تماماً عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكري.

فادى إبراهيم فرقة ناجي عطالله عادل إمام عروس بيروت ماذا حدث لـ فادي إبراهيم

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