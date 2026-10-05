«حكومة جاية ترمي نفسها في النار».. ماذا قال طنطاوي لوزير الداخلية الأسبق

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالمشير طنطاوي عقب توليه مسؤولية وزارة الداخلية وحلف اليمين في 7 ديسمبر 2011، موضحًا أن اللقاء شهد حديثًا عن صعوبة الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد»: «المشير قالنا حكومة الإنقاذ دي جاية ترمي نفسها في النار، ومش هقولكم إن فيه دولة أو رخوة، لا مفيش دولة، وإذا البلد دي لم تقم لن تكون لها قائمة بعد كده».

وأضاف أن هذا اللقاء جاء عقب توليه مسؤولية وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه عقد كذلك لقاءً مع كمال الجنزوري في إطار متابعة تطورات الأوضاع خلال تلك الفترة.